Радослав Сикорский.

Сейчас Европа, а не Соединенные Штаты Америки, несет основное финансовое бремя войны в Украине. Следовательно, она должна иметь слово в решениях относительно ее будущего.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает RMF24.

По его словам, Штаты больше не финансируют поставки вооружения в Украину, а Европа несут расходы на военную и финансовую поддержку. В то же время, подчеркнул Сикорский, американцы получают прибыль от войны, продавая оружие Украине через европейские страны.

«Несколько странно, что мы платим за войну, но не всегда имеем полную информацию (о мирных переговорах — Ред.)», — сказал польский министр.

Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что поддержка Украины и санкции против России оказывают свое влияние, и что Москва, вопреки собственной пропаганде, не выиграет войну.

«Войны заканчиваются по-разному. Первая мировая война закончилась, когда Германия исчерпала ресурсы, а Россия начинает исчерпывать всевозможные ресурсы», – добавил глава МИД Польши.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус считает, что у России иссякают ресурсы. Именно поэтому она не сможет поддерживать войну против Украины еще долго. Он также отметил, что необходимо сделать невозможным финансирование военной машины Кремля. Для этого следует остановить приток денег в РФ от энергоносителей.