Сикорский сделал громкое заявление: Европе нужен собственный легион с украинскими ветеранами

Радослав Сикорский / © Associated Press

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Европе необходима более глубокая военная интеграция и собственные постоянные силы, которые могли бы дополнять НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью изданию Kathimerini.

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Он отметил, что Вашингтон уже много лет сигнализирует о постепенном смещении стратегического фокуса Соединенных Штатов в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

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По словам Сикорского, США и дальше будут оставаться незаменимой опорой коллективной обороны и обеспечивать уникальные технологические и разведывательные возможности. В то же время, по его мнению, Европа должна быть способна самостоятельно выполнять основную работу непосредственно на местах.

Глава польского дипломатического ведомства считает, что для этого Европейскому Союзу необходимы постоянные силы, сформированные из опытных военных специалистов.

«Я решительно выступаю за создание „Европейского легиона“ — целенаправленных, постоянных сил, которые могли бы набирать опытных профессионалов из более широкой европейской семьи, включая закаленных в боях ветеранов после войны», — заявил Сикорский.

Министр подчеркнул, что речь идет не о формировании альтернативы НАТО или дублировании его структур. По его словам, такая инициатива должна стать более сильной европейской опорой внутри Альянса.

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Сикорский также заявил, что Россия уже ведет против европейских обществ активную гибридную войну. Речь идет, в частности, о саботаже, дезинформации, кибератаках и различных провокациях.

По его словам, Москва использует доктрину «Маскирование», которая предусматривает применение дезинформации, камуфляжа и операций под чужим флагом.

Сикорский отметил, что чем хуже РФ выступает на поле боя в Украине, тем агрессивнее Кремль пытается дестабилизировать западные общества.

В то же время польский министр выразил оговорку относительно дипломатических усилий, направленных на прекращение российской агрессии.

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«Любой долгосрочный мир в нашем регионе не может быть установлен без поддержки украинцев. Это должен быть мир, который фактически будет подписан Киевом и Москвой», — подчеркнул Сикорский.

Министр добавил, что Европа, в частности, Польша, должна играть ведущую роль за столом переговоров. Он объяснил это тем, что европейские страны каждый день становятся мишенями гибридных атак РФ.

Ранее сообщалось, что Польша планирует и дальше увеличивать численность армии, модернизировать вооружение и усиливать защиту границ.

Мы ранее информировали, что бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак раскритиковал решение о передаче Украине следующей партии ракет американским системам противовоздушной обороны Patriot.

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