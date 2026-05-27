Сикорский сделал громкое заявление о России: детали

В настоящее время агрессор Российская Федерация не способна провести большое наступление против НАТО. Впрочем, Москва может совершить диверсии или провокации.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Сегодня Россия не способна провести большое наступление против НАТО, а если бы она готовилась к этому, мы бы это увидели — у нас есть спутниковая разведка. Мы видели концентрацию ста тысяч солдат вокруг Украины, которая нарастала месяцами», – отметил польский министр.

Дипломат отметил, что Россия составляет для Польши угрозу. По его словам, очевиден тот факт, что намерения «фюрера» Владимира Путина серьезнее, чем ожидала Западная Европа. Именно поэтому никто не будет этого недооценивать. Более того - Альянс должен быть готов к провокациям Кремля.

«Россия способна на диверсионные действия или провокации, не достигающие уровня подлинного вторжения. К таким действиям НАТО также должно быть готово», — добавил Сикорский.

Напомним, Польша вызвала на ковер посла России Георгия Михно. Причиной стали заявления Кремля о намерении систематически атаковать Киев. Варшава выдвинула решительное требование прекратить незаконную злость. Спикер польского МИД Мацей Вевюр подчеркнул, что заявления РФ о ведении так называемого «сво» противоречат ударам по невоенным объектам.

В польском МИДе также подчеркнули, что действия России имеют серьезные международно-правовые последствия и в очередной раз подрывают авторитет Москвы как постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Дата публикации 21:10, 22.05.26

