Сикорский сделал предупреждение Белому дому: чем больше Москве предлагают, тем больше она требует
Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал главное условие для переговоров с кремлевским диктаттором Путиным.
Политика умиротворения не работает с Кремлем, а единственный способ посадить Владимира Путина за стол переговоров — это демонстрация силы и дальнейшая всесторонняя поддержка Украины.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в своей колонке для издания The New York Times.
Сикорский отмечает, что каждая американская администрация, приходя к власти, пытается «открыть Россию заново», надеясь на «новый старт», но результат всегда одинаков: «Чем больше предлагается Москве, тем больше она требует».
Кремль не заинтересован в мире
Польский министр привел ряд примеров, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что Россия не ищет пути для деэскалации:
Нарушение воздушного пространства НАТО: Недавний инцидент с более чем 20 российскими беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, и нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями являются «провокацией, организованной российским режимом» и очередным доказательством того, что Кремль заинтересован только в эскалации.
Рост военных расходов: Расходы России на оборону и безопасность в 2026 году составят примерно 40% всего ее бюджета, что свидетельствует о налаженности Москвы на продолжение войны, а не на ее завершение.
Увеличение группировки войск: Планы РФ увеличить свое присутствие в Украине на 150 тысяч военных до конца года, несмотря на все дипломатические предложения, подтверждают, что Путин стремится выиграть время, а не вести добросовестные переговоры.
«Его долгосрочные цели не изменились: восстановить российскую империю, взорвать трансатлантические гарантии безопасности, разделить Запад и — последнее, но не менее важное — ослабить Соединенные Штаты», — пишет Сикорский.
Возможен только «двухступенчатый» диалог
По мнению главы МИД Польши, переговоры с Россией возможны, но их нужно вести в два этапа: сначала демонстрация силы и только потом диалог.
Он привел пример Президента Рональда Рейгана, который, чтобы закончить Холодную войну, сначала оказывал на СССР «мощное военное и экономическое давление», и только когда кремлевская элита почувствовала свою слабость, она согласилась на переговоры.
«Господин Путин еще не дошел до этого. Единственный способ заставить его сесть за стол переговоров — это дать ему понять, что он не сможет выйти из ошибки из-за убийств», — отметил Сикорский.
Необходимые шаги для Запада
Итак, какие шаги, по мнению Сикорского, необходимо сделать Западу:
Продолжать поддержку: жизненно важно поддерживать Украину финансово и военно.
Взорвать военную экономику: остановить покупку российской нефти, что позволит взорвать основы военной экономики РФ.
Использовать замороженные активы: немедленно использовать более 200 миллиардов долларов замороженных российских активов в Европе для финансовой помощи жертвам войны.
«Руководство России должно осознать, что его попытка восстановить последнюю империю Европы обречена на провал. Эпоха империй закончилась», — подытожил министр.
