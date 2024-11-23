Сикорский: Удар РФ баллистической ракетой по Украине – это проявление отчаяния Путина

Политик подчеркнул, что диктатор не может победить в войне.

Применение Россией межконтинентальной баллистической ракеты против Украины это эскалация и проявление отчаяния российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью "Голосу Америки".

"Есть много шума вокруг того, что именно ударило по Украине. Россия использует баллистические ракеты во время всей войны. Но, по сообщениям, эта могла быть межконтинентальной баллистической ракетой, обычно предназначенной для другого применения, — сказал Сикорский. — И если это так, это, конечно, с одной стороны было бы эскалацией и сигналом, а с другой — проявлением отчаяния, потому что Путин не может выиграть эту войну".

Напомним, утром 21 ноября россияне впервые атаковали Украину межконтинентальной баллистической ракетой, попав ею по Днепру.

Впоследствии Путин заявил, что атака была осуществлена ракетой средней дальности с применением "новейшей ракетной системы "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой.

Он назвал удар по Днепру "ответом на недавние удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории".

Читайте также: