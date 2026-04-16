Сикорский удивил заявлением о вступлении Украины в ЕС
Заявление Сикорского свидетельствует о том, что Польша поддерживает подход Мадьяра по вступлению Украины в ЕС.
Польша не приветствует идею ускоренного вступления Украины в Европейский Союз. Киев должен пройти полный процесс присоединения к блоку.
Об этом заявил глава МИД Радослав Сикорский в интервью RMF24.
Во время разговора журналист задал несколько вопросов, связанных с победой в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» и будущим премьерством ее лидера Петера Мадьяра. В частности, он подчеркнул, что заявления венгерского политика неоднозначны, потому что он хочет поддерживать хорошие отношения с Россией и ставит жесткие условия для Украины.
В свою очередь Сикорский заявил, что Мадьяр «выражает то, что является и нашей позицией».
«Европейская комиссия выдвинула идею сокращенного пути к членству. Этого не произойдет. Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия, равно как и мы должны были», — заявил глава МИД Польши.
Он также отметил, что в дальнейшем ожидаются сложные разделы переговоров. В частности, по сельскому хозяйству и транспорту.
Заявление Мадьяра о членстве Украины в ЕС
Петер Мадьяр высказался о том, что позиция его политической силы последовательна — не такая, как его предшественника Виктора Орбана. Венгрия, заявил лидер «Тисы», не поддержит ускоренное вступление Украины в Евросоюз .
Причиной называет состояние войны. Мол, именно это делает невозможным проведение «настоящих переговоров». По его словам, каждый кандидат на членство должен пройти стандартный процесс без каких-либо преференций или сокращенных сроков.