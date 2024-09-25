Сикорский в ООН объяснил, почему современная Россия ничем не отличается от нацистов

Российский режим совершает те же преступления, за которые были осуждены нацисты.

Россия похищает детей на оккупированных украинских территориях, являющихся геноцидом, и тем самым современный кремлевский режим ничем не отличается от нацистов.

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Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Укринформ.

Министр опроверг лживые заявления представителя РФ Василия Небензи, в том числе о том, что РФ "не бомбит гражданские объекты в Украине".

Сикорский рассказал о своей недавней поездке во Львов, где российская ракета попала в жилой дом, в результате чего погибли дети.

Также он напомнил, что российский режим угоняет украинских детей и вывозит к себе, чтобы сделать из них россиян. Сикорский заявил, что в России детям "промывают мозги", чтобы лишить воспоминаний и национальной идентичности.

Он напомнил, что ООН признает подобные действия военным преступлением, а Международный уголовный суд выдал орден на арест российского диктатора Путина.

"Чем то, что вы делаете с похищенными украинскими детьми, отличается от того, что немецкие нацисты делали с вашими и нашими детьми?" – спросил министр в Небенге, указав, что "похищение детей в других странах равнозначно геноциду, как недавно подтвердила Парламентская ассамблея Совета Европы".

"Это позор России, который не будет прощен или забыт", — заявил Сикорский.

Кроме того, он опроверг лживые заявления Небензи о том, что СССР якобы не сотрудничал с нацистами во время совместного вторжения в Польшу в 1939 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в России развернули массовое строительство фильтрационных лагерей для украинцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина в ОБСЕ объяснила, в чем родство нацистов и современной России.

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