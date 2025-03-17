Сикорский: Венгрия снова блокирует переговоры по вступлению Украины в ЕС

Сикорский обратил внимание на то, что Польша продолжает поддерживать евроинтеграцию Украины и призвал польскую оппозицию активнее действовать в этом направлении.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский резко высказался по поводу позиции Венгрии, препятствующей началу переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе он подчеркнул, что процесс евроинтеграции является ключевым для Украины, однако решение тормозится из-за позиции Будапешта.

Об этом пишет "Onet Wiadomosci".

Он отметил, что процесс вступления в ЕС является "якорем украинского народа".

"Мы, безусловно, хотели бы открыть хотя бы один, а возможно и второй переговорный кластер, но, к сожалению, вынуждены признать, что это решение снова блокирует наш давний друг, бывший союзник — Венгрия", — заявил Сикорский.

По его словам, на встрече министров состоялась "оживленная дискуссия" о том, что решение о старте переговоров должно основываться не на двусторонних вопросах, а на соответствии критериям членства.

В то же время Сикорский обратил внимание на то, что Польша продолжает поддерживать евроинтеграцию Украины и призвал польскую оппозицию активнее действовать в этом направлении.

Напомним, что граждан Венгрии опросят по поводу членства Украины в Евросоюзе. Бюллетень с одним вопросом "Поддерживаете ли вы, чтобы Украина вступила в Евросоюз?" напечатают на защищенной бумаге, что "не позволит злоупотребления".