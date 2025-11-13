Сикорский встревожил заявлением о войне в Украине и предупредил об угрозе Польше

Радослав Сикорский. / © Getty Images

Реклама

Война в Украине – колониальная, а такие войны обычно продолжаются около десяти лет. Тем временем Киев готовится воевать еще три года.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью подкасту The Rest Is Politics.

Впрочем, политик убежден, что российский диктатор Владимир Путин не способен выдержать затяжной конфликт и терпит стратегическое поражение.

Реклама

"Украина планирует трехлетнюю войну, а эти колониальные войны обычно длятся около десяти лет. Не думаю, что Путин сможет выдержать это еще три года. Мы собираемся предоставить Украине средства для сопротивления, используя замороженные российские активы", - сказал Сикорский.

Польский министр также подчеркнул, что война России против Украины фактически длится уже более десяти лет – с начала событий на Донбассе и аннексии Крыма. Впрочем, Кремль не добился ни одной стратегической цели.

"Путин оказался слабее, чем мы думали: мы думали, что у него — вторая армия мира, а он сам был убежден, что все ограничится переворотом, легкой прогулкой, трехдневной операцией. И вот уже более десяти лет он воюет на Донбассе. Победой это назвать трудно", - заявил глава МИД Польши.

По словам Сикорского, если бы Россия смогла захватить Украину, следующими были бы другие соседние страны, в частности Польша. Поэтому Варшава готова и дальше усиливать оборону во избежание повторения российского влияния.

Реклама

"Если Путин завоюет Украину, мы будем следующими. Мы будем есть траву, чем снова станем российской колонией", - подчеркнул польский министр иностранных дел.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского в гости. По его словам, в отношениях Варшавы и Киева наблюдается "нехватка симметрии", а потому их нужно сделать более реалистичными и партнерскими.