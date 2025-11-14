ТСН в социальных сетях

Сикорский заявил, что коррупционный скандал в Украине может усложнить евроинтеграцию

Расследование масштабных взяток в энергетическом секторе Украины вызвало обеспокоенность в европейских столицах.

Анастасия Павленко
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский / © Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что без борьбы с коррупцией Украина не сможет вступить в ЕС.

Об этом он сказал в эфире Polsat News.

Радослав Сикорский спросили, может ли коррупционный скандал в Украине повлиять на поддержку Украины со стороны Польши.

«Сегодня у меня в гостях был вице-премьер-министр Украины Тарас Качка, и он услышал это сообщение именно от меня, кстати, уже в который раз, что самый легкий способ потерять поддержку Запада — это терпеть коррупцию в Украине», — сказал министр иностранных дел.

Между тем, издание Politico сообщило, что Европейский Союз ожидает от Украины четких заверений относительно прозрачного и целевого использования будущей финансовой поддержки после того, как антикоррупционные органы Украины разоблачили схему хищения около 100 млн долларов в сфере энергетики.

В Еврокомиссии уже заявляется о необходимости пересмотра подходов к финансированию энергетического сектора Украины. В будущем, по словам европейских чиновников, Киев должен обеспечить большую прозрачность и отчетность в расходовании средств.

«Скандал разразился в критический момент: в следующем году Украина может столкнуться с бюджетным дефицитом в 41 млрд евро, а страны ЕС до сих пор не согласовали предоставить Киеву 140 млрд евро от доходов замороженных российских активов», — отмечают журналисты.

Расследование сосредоточено на «Энергоатоме», где семерых чиновников подозревают в манипуляциях с контрактами для получения откатов. Владимир Зеленский пообещал «очистку и перезагрузку» руководства компании.

