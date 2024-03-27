Сикорский заявил, что Польша удвоит вклад в инициативу Чехии по снарядам для ВСУ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна удвоит вклад в инициативу Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом министр сказал, выступая перед журналистами в Риге вместе с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем, пишет Bloomberg.

"В последние 48 часов было принято решение удвоить наш вклад в инициативу Чехии", – заявил он.

Заметим, что Сикорский отказался выделить конкретный объем финансирования.

К слову, ранее глава польского МИД отмечал, что чешская инициатива по закупке и передаче Украине боеприпасов хороша, и Польша финансово и логистически поддержит ее.

Напомним, в начале марта Чехия завершила сбор средств на 800 тысяч снарядов для Украины. Президент Петр Павел заявил, что, по его информации, первые боеприпасы должны прибыть в Украину уже "в ближайшие недели".

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