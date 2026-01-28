Сикорский жестко обратился в Маску: что взволновало польского министра

Радослав Сикорский / © York Press

Нельзя допустить, чтобы спутниковую связь Starlink применяли для своих целей российские войска в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

В своем сообщении в сети Х польский министр жестко обратился к американскому миллиардеру Илону Маску.

«Эй, великий мужчина Илон Маск, почему бы тебе не запретить россиянам использовать Starlinks для нанесения ударов по украинским городам? Зарабатывание денег на военных преступлениях может повредить твоему бренду», — написал Сикорский.

К своему сообщению он прикрепил сообщение американского Института изучения войны (ISW), в котором говорится, что оккупанты РФ все чаще используют Starlink для увеличения дальности действия ударных дронов.

Отмечается, что заявленная дальность действия беспилотников, оснащенных Starlink, составляет 500 км. Следовательно, в зоне действия таких дронов большая часть Украины, вся Молдова, часть Польши, Румынии и Литвы, если они будут запущены из России или временно оккупированной территории Украины.

Напомним, на днях над Киевом несколько часов кружил «Шахед» из Starlink, но воздушную тревогу не объявляли. Вероятно, дрон смог добраться до Киева без раннего обнаружения из-за того, что летел на низкой высоте.

В то же время эксперт по авиации Валерий Романенко подчеркнул, что количество «Шахедов» уменьшается , но они становятся опаснее. В частности, потому, что их оснащают Starlink. Точность ударов таких дронов будет расти, ведь эти БПЛА моментально через спутники передают информацию операторам.