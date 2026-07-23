Сикорский жестко оценил встречу Рубио с Лавровым: что сказал

Радослав Сикорский / © Associated Press

Реклама

Глава польского МИДа Радослав Сикорский скептически оценил встречу госсекретаря США Марко Рубио и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Об этом польский дипломат заявил во время пресс-конференции, сообщает «Укринформ».

По его словам, сейчас эти переговоры не принесли никаких ощутимых результатов.

Реклама

«Я не вижу никаких результатов», — прокомментировал он переговоры Рубио и Лаврова.

В то же время Сикорский обратил внимание на непоследовательность правой оппозиции Польши в оценке дипломатических контактов с Москвой.

«Вызывает вопрос то, что когда госсекретарь США встречается с Сергеем Лавровым, польские правые считают это дипломатией. Но когда перед полномасштабным вторжением России в Украину это делал польский министр иностранных дел, то им это казалось очень подозрительным», — заявил глава польского МИД.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов сыграть любую конструктивную роль, которая поможет покончить с войной. По его словам, Штаты могут присоединиться к процессу завершения войны в Украине, если появится реальная возможность достичь мирного соглашения.

Реклама

Марко Рубио заявил, что предыдущие попытки Москвы продвинуть собственное видение завершения войны не принесли результата. По словам госсекретаря США, именно Украина не согласилась на вариант, который предлагала российская сторона.

Новости партнеров