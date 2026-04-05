«Сильная Украина мало кому нужна»: Буданов о позиции Венгрии и Словакии

Кирилл Буданов спрогнозировал конец антиукраинского курса Венгрии и Словакии.

Дмитрий Гулийчук
Нынешний политический курс официального Будапешта, направленный на критику Украины, часто диссонирующий с общеевропейской поддержкой Киева, является временным явлением.

Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает LIGA.net.

«Ничто не вечно — ни власть в Венгрии, ни эта ситуация, которая сложилась сейчас», — сказал Буданов.

Также он обратил внимание на Словакию, которая сейчас все чаще критикует Украину, но ранее оказывала полную поддержку. Словакия приняла большое количество украинцев в начале полномасштабной войны и остается партнером по многим проектам.

«У них есть определенные в своем понимании причины поступать именно так же сейчас. Но этот национальный интерес может изменяться, при чем достаточно быстро», — объяснил Буданов.

По мнению главы ОП, многие проблемы создаются намеренно, чтобы помешать развитию нашего государства.

«Сильная Украина мало кому нужна, будем идти вверх, таких искусственно созданных проблем будет появляться больше и больше», — сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Орбан открыто вступился за Россию и шокировал новое заявление.

Напомним, Венгрия последовательно блокирует выделение Украине 90 млрд евро кредита на 2026-2027 годы, решение о котором было принято еще в декабре прошлого года.

