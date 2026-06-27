Сильная Украина нужна только нам: Буданов откровенно поговорил со студентами Могилянки

Реклама

«Место Украины в мире. Ответ прост и сложен одновременно: это зависит только от нас», — написал Буданов в Facebook.

По его словам, встреча со студентами была посвящена будущему Украины, ее месту в мире, отношениям с соседями, демократии во время войны и роли молодежи в формировании государства. Буданов отметил, что вопросы, которые задавали студенты, являются запросом на «настоящее видение будущего» страны.

«Не надо ждать, пока кто нас уговорит или подтолкнет, а четко задать свою цель: сильное конкурентоспособное государство. Если мы как страна и нация хотим уважения, то должны быть сильным игроком», — подчеркнул он.

Реклама

Отдельно он остановился на вопросе демократии в условиях войны. По словам Буданова, Украина живет в условиях «гибридного военного положения», сохраняя функционирование демократических институтов и защиту интересов граждан, несмотря на ограничения, предусмотренные Конституцией и законами.

«Это и есть наша оборонная демократия, где свобода – это то, что мы защищаем с оружием в руках. Это наше устройство безопасности, где каждый понимает: либо мы едины и целостны, либо нас нет», — отметил Буданов.

Говоря о будущих отношениях Украины со странами-соседями, Буданов отметил, что, по его мнению, Киеву следует исходить из холодного расчета и отстаивания собственных интересов. Он также подчеркнул, что после войны Украина должна осознавать собственную субъектность и конкуренцию в мире.

«Сильная Украина нужна только нам. Для всех остальных мы будем конкурентами. И это естественно – так устроен взрослый мир», – написал Буданов.

Реклама

Он поблагодарил Киево-Могилянскую академию, ее президента Сергея Квита и студентов за встречу и дискуссию.

Новости партнеров