"Сильно обеспокоен": генсек ООН прокомментировал решение РФ о признания так называемых "ЛДНР"

ООН поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил об обеспокоенности решением Российской Федерации в отношении признания так называемых самопризнаных "ЛДНР".
Greatly concerned by Russia's decision on the status of certain areas of the Donetsk & Luhansk regions of Ukraine.— António Guterres (@antonioguterres) February 21, 2022
We remain fully supportive of the sovereignty, independence & territorial integrity of Ukraine, within internationally recognized borders. https://t.co/ijtaTbGyeW
"Сильно обеспокоен решением России о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - написал Гуттериш в своем сервисе микроблогов Twitter в ночь на 22 февраля.
Он также подчеркнул полную поддержку ООН суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах международно-признанных границ.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.
Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.
В то же время, жители оккупированного Донецка уже начали сообщать о вхождении чрезвычайно большой колонны танков и бронетехники в северо-западном направлении, к линии столкновения.
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