Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеспособность – Die Welt

Речь идет о 40 тысячах военных.

Учитывая развертывание Россией войск вблизи границы с Украиной, НАТО ответило первым конкретным военным мероприятием и повысило оперативную готовность своих 40-тысячных сил быстрого реагирования (NRF) в случае вероятного нападения РФ.

Об этом Die Welt сообщил высокопоставленный дипломат НАТО.

Согласно информации, совместная оперативная группа высокой готовности (VJTF), известная как так называемая передовая часть НАТО в рамках NRF , должна быть готова к развертыванию в кризисной зоне в течение пяти дней вместо предыдущих семи дней.

Многонациональный VJTF возглавляет Турция и насчитывает около 6400 солдат. В 2023 году возглавит VJTF Германия.

Другие подразделения NRF, в частности, силы специального назначения и военной логистики, как сообщается, также были приведены в состояние повышенной готовности.

По информации издания, на прошлой неделе соответствующее решение принял Североатлантический совет, в котором представлены все страны-члены. Ранее главнокомандующий Североатлантическим союзом по операциям четырехзвездочный генерал Тодд Уолтерс предложил правительствам стран НАТО сократить периоды мобилизации.

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