Силы РФ будут восстанавливаться годами, поэтому Россия продолжит расширять ядерный потенциал — американская разведка

Мощные потери Вооруженных Сил России после ее полномасштабного вторжения в Украину увеличивают стремление РФ к ядерному потенциалу.

Об этом говорится в ежегодном отчете американского разведывательного сообщества, пишет Укринформ.

«Вооруженные Силы РФ понесли потери во время конфликта в Украине, что потребует лет для их восстановления», — говорится в документе.

Это также уменьшит обычные военные возможности России в Европе и Евразии и на глобальной арене.

"Москва все больше будет полагаться на ядерный, кибернетический и космический потенциал", — говорится в сообщении.

Россия сохраняет возможность развертывать компоненты ВМС, стратегические бомбардировщики, а также небольшие воздушные и наземные силы общего назначения по всему миру.

«У России есть самые большие и мощные запасы ядерного оружия, и она продолжает расширять и модернизировать свой потенциал ядерного оружия»,- читаем в документе.

Москва с самого начала вторжения демонстрировала, что считает свой ядерный потенциал необходимым для сдерживания США и НАТО и достижения своих целей.

Но безопасность российских ядерных материалов также остается проблемой – несмотря на улучшение защиты материалов на ядерных объектах РФ с 1990-х годов.

Напомним, что ранее речь шла о том, что "ядерный чемодан", который российский диктатор Владимир Путин использует как элемент информационной войны, может быть устаревшим, а это может привести к неожиданным последствиям. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Добавим, что у Путина было выдвинуто условие для возвращения к ядерному соглашению с США.

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин рассказал, в каких случаях Москва может применить ядерное оружие.

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