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Симптом ранней стадии болезни Альцгеймера и ситуация в Афганистане. Пять новостей, которые вы могли проспать

Симптом ранней стадии болезни Альцгеймера и ситуация в Афганистане. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Непонятное беспокойство у людей старше 60 лет может указывать на раннюю стадию болезни Альцгеймера. Читать дальше ->
  • Радикальное движение "Талибан" вновь решило перенести срок объявления состава нового правительства Афганистана. Читать дальше ->
  • В Google заблокировали аккаунты бывших чиновников афганского правительства в целях безопасности. Читать дальше ->
  • Министры иностранных дел государств Большой семерки (G7 — ред.) планируют провести на следующей неделе встречу, главной темой которой станет ситуация в Афганистане. Читать дальше ->
  • Каждый третий житель США этим летом почувствовал на себе природные катаклизмы, — штормы, наводнения, ураганы, лесные пожары. Читать дальше ->

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