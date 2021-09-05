Симптом ранней стадии болезни Альцгеймера и ситуация в Афганистане. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Непонятное беспокойство у людей старше 60 лет может указывать на раннюю стадию болезни Альцгеймера. Читать дальше ->
- Радикальное движение "Талибан" вновь решило перенести срок объявления состава нового правительства Афганистана. Читать дальше ->
- В Google заблокировали аккаунты бывших чиновников афганского правительства в целях безопасности. Читать дальше ->
- Министры иностранных дел государств Большой семерки (G7 — ред.) планируют провести на следующей неделе встречу, главной темой которой станет ситуация в Афганистане. Читать дальше ->
- Каждый третий житель США этим летом почувствовал на себе природные катаклизмы, — штормы, наводнения, ураганы, лесные пожары. Читать дальше ->