Символические вещи: Зеленский и Трамп обменялись подарками в Белом доме

Встреча в Белом доме 18 августа

Президент Украины Владимир Зеленский подарил главе США Дональду Трампу клюшку для игры в гольф от младшего сержанта ВСУ Константина Картавцева. Украинскому лидеру глава Штатов вручил символические ключи от Белого дома.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Как рассказал Зеленский, воин потерял ногу в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, когда спас спасателей. Гольф стал для Картавцева частью реабилитации и помог восстановить равновесие как физическое, так и эмоциональное. Зеленский также показал обращение военного к главе Штатов с просьбой помочь Украине закончить войну, что важно справедливым и длительным миром. Трамп поблагодарил за презент и записал видео Картавцеву в ответ.

В свою очередь президент США подарил украинскому главнокомандующему символические ключи от Белого дома.

Кроме того, Трамп показал Зеленскому и Макрону свою коллекцию кепок во время их визита в Белый дом.

Трамп показал свою коллекцию

Ранее речь шла о том, что резидент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне провел важные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров. Прежде речь шла о ситуации на поле боя, шагах для приближения мира, гарантиях безопасности, возвращении украинских детей, освобождении военнопленных и гражданских, которых удерживает Россия.

Также президент США поддержал идею проведения встречи на уровне лидеров по решению самых чувствительных вопросов. Зеленский поблагодарил президента США и всех участвовавших во встрече партнеров.

«Сегодня был важный шаг – демонстрация подлинного единства между Европой и США. Лидеры лично приехали поддержать Украину и обсудить все, что приблизит нас к реальному миру и надежной архитектуре безопасности, которая защитит Украину и всю Европу», — подытожил он.