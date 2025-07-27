Синдром Аспергера и доступ к гостайне: Безуглая ответила на упреки журналиста

Марианна Безугла

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Безуглая заявила о наличии синдрома Аспергера и одновременно подтвердила, что имела или имеет доступ к государственной тайне. Это противоречит приказу Минздрава, ограничивающему допуск к секретной информации при этом диагнозе.

Об этом написал журналист Даниил Мокрик в своем сообщении 27 июля, ссылаясь на приказ Министерства здравоохранения.

В документе Минздрава указано, что лицо с таким диагнозом может получить доступ к гостайне только в случае устойчивой ремиссии в течение пяти лет, подтвержденной врачом-психиатром. Синдром в списке имеет код МКБ F 8.

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Мокрик публично обратился к Безуглой с тремя вопросами:

Имела ли она допуск к гостайне во время работы в Верховной Раде? Имеет ли официальный диагноз? Давал ли врач подтверждение о ремиссии?

Ответ Безуглой. / © Скриншот

В ответ Безугла подтвердила наличие или прежнее наличие доступа к гостайне, однако комментировать официальность диагноза отказалась:

"Это не ваше дело".

Относительно ремиссии депутат ограничилась формулировкой, что синдром Аспергера — это не психическое заболевание. В комментарии также прозвучала критика в адрес журналиста:

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"Удивляет, что позиционируя себя прогрессивной частью общества, вы сразу "с ноги" беретесь за стигматизацию... Позор".

Позже Безугла опубликовала сообщение в своем Telegram-канале, где назвала Мокрика "львовской шляхтой" и заявила, что он "вдохновенно упаковывает "унтерменьше"". Она вновь подчеркнула, что расстройство аутистического спектра (РАС) не является психической болезнью.

В ответ Мокрик заявил, что официальность диагноза – вопрос не только частный, но и общественно важный. Если диагноз действительно был установлен, по его мнению, возникает вопрос соблюдения действующего законодательства. Если же нет, то, как пишет журналист:

"Она себе его придумала сама... и наносит вред людям с РАС, объясняя свое... кхм... специфическое поведение расстройством".

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Ранее Безугла заявила, что имеет синдром Аспергера или "нейроотличное мышление", объясняя тем самым структурность мышления, иначе выраженные эмоции и высокий порог страха.

Кроме того, нардепка Марьяна Безугла, которая на днях пришла на митинг против закона по НАБУ и САП, призвала к отставке главкома Сырского.