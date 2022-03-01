Синхронизация обстрелов с переговорным процессом: Зеленский призвал РФ вести справедливые переговоры

Президент обратил внимание, что переговоры с РФ происходили на фоне бомбардировок и обстрелов, которые вели оккупанты.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал первые переговоры между Россией и Украиной о прекращении агрессии Кремля.
Об этом он сказал в своем видеообращении в ночь с 28 февраля на 1 марта.
"Сегодня по инициативе российской стороны состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией. Эти переговоры проходили на фоне бомбардировки и обстрелов нашей территории, наших городов. Была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом", — сказал Зеленский.
По его словам, таким "нехитрым способом" Россия пытается давить на Украину.
"Не теряйте времени. Тактику такую мы не воспринимаем", — обратился президент к агрессорам. Глава государства подчеркнул, что справедливые переговоры могут быть тогда, когда Россия перестанет бить реактивной артиллерией хотя бы в момент переговоров.
"Пока у нас нет такого результата, который бы мы хотели получить. Россия заявила свои позиции. От нас прозвучали встречные пункты – чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить к второго раунда переговоров", — подытожил он.
Напомним, что Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины 12 защитникам, из них шесть посмертно — список.
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Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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