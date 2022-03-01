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Синхронизация обстрелов с переговорным процессом: Зеленский призвал РФ вести справедливые переговоры

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Синхронизация обстрелов с переговорным процессом: Зеленский призвал РФ вести справедливые переговоры

Офис Президента Украины

Президент обратил внимание, что переговоры с РФ происходили на фоне бомбардировок и обстрелов, которые вели оккупанты.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал первые переговоры между Россией и Украиной о прекращении агрессии Кремля.

Об этом он сказал в своем видеообращении в ночь с 28 февраля на 1 марта.

"Сегодня по инициативе российской стороны состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией. Эти переговоры проходили на фоне бомбардировки и обстрелов нашей территории, наших городов. Была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом", — сказал Зеленский.

По его словам, таким "нехитрым способом" Россия пытается давить на Украину.

"Не теряйте времени. Тактику такую мы не воспринимаем", — обратился президент к агрессорам. Глава государства подчеркнул, что справедливые переговоры могут быть тогда, когда Россия перестанет бить реактивной артиллерией хотя бы в момент переговоров.

"Пока у нас нет такого результата, который бы мы хотели получить. Россия заявила свои позиции. От нас прозвучали встречные пункты – чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить к второго раунда переговоров", — подытожил он.

Напомним, что Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины 12 защитникам, из них шесть посмертно — список.

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

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