Министр обороны Украины Рустем Умеров / © Associated Press

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Министр обороны Украины Рустем Умеров 1 мая объявил о начале реорганизации закупочного агентства Минобороны Государственного оператора тыла (ГОТ). Его работа будет синхронизирована с деятельностью Агентства оборонных закупок (АОЗ), которое занимается обеспечением оружием украинской армии.

На пресс-конференции в Минобороны участники процесса рассказали журналистам детали этого процесса, который будет продолжаться ближайшие месяцы.

Сергей Булавко, начальник главного управления контроля оборонных закупок Минобороны, отметил, что «реформирование ГОТ преследует цель сделать более эффективным управление ресурсами и персоналом».

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Он напомнил, что объединение двух агентств состоится по окончании военного положения.

В ходе переходного периода будут подготовлены необходимые для этой реформы нормативные документы.

С этой целью приказом министра обороны уже создана специальная комиссия.

Арсен Жумадилов, директор АОЗ и председатель Комиссии по реорганизации Государственного оператора тыла для синхронизации всех процессов между ГОТ и АОЗ отметил, что целью является движение к стандартам НАТО.

«Таким стандартом является единственный институт, который закупает все для Сил обороны», — отметил Арсен Жумадилов.

По его словам, хотя объединение агентств состоится после войны, готовиться к нему нужно уже сейчас.

Он объяснил, что после окончания войны расходы на оборону уменьшатся. Это означает, что содержание двух агентств будет слишьком дорогим и поэтому нецелесообразным.

Станислав Гайдер, председатель наблюдательного совета Агентства оборонных закупок: «Прозрачный и эффективный механизм в закупках очень важен. Поэтому решение о синхронизации деятельности агентств полностью отвечает требованиям времени».

По его словам, наблюдательный совет АОЗ готов быть максимально включен в этот процесс.

Сейчас идет разработка стратегии деятельности АОЗ, которая определит показатели и цели на несколько лет вперед.

Юлия Марушевская, член наблюдательного совета Государственного оператора тыла, добавила, что синхронизация процессов в ГОТ и АОЗ является возможностью более эффективных закупок для Сил обороны.

«Лучшие стандарты ГОТ должны быть перенесены в АОЗ. Вместе с тем до момента объединения ГОТ будет работать постоянно и эффективно», — сказала она.