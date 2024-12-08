Сирийские повстанцы заявили, что Хомс полностью уволен — CNN

Хомс "полностью уволен", заявила группа сирийских повстанцев.

Об этом сообщает CNN

"Город Хомс полностью уволен", — сообщила главная повстанческая группа Сирии рано утром в воскресенье по местному времени.

Объявление спикера подполковника Хасана Абдель Гани было сделано только через два дня после того, как основная группа повстанцев захватила город Хама, к северу от Хомса.

На некоторых видео из Хомса можно увидеть, как жители выходят на улицы праздновать.

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Напомним, Дональд Трамп заявил, что война в Сирии не касается США, и нужно разрешить конфликт развиваться естественным путем. По мнению избранного президента США, Россия тоже не поможет Сирии, поскольку потеряла в войне против Украины более 600 тысяч солдат.

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