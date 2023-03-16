Сирийский диктатор Асад заявил, что признает оккупированные территории Украины российскими

Во время визита в Москву Асад повторил бредни Владимира Путина, об "исторических землях".

Сирийский диктатор Башар Асад заявил, что признает российскими оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом Асад заявил в интервью российским пропагандистам во время визита в Москву.

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Он отметил, что счел бы это российскими территориями, даже если не случилась война.

"Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не произошла война, это исторически российские территории", — сказал Асад.

Диктатор заявил, что это четкая позиция Сирии, основанная на "исторических фактах". Также Башар Асад повторил бредни российского диктатора Владимира Путина, что эти территории, мол, Украине "передал Ленин".

"Они (эти территории) были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, я думаю, что при Ленине. На них проживают российские граждане, и факты на местах свидетельствуют о том, что это российская земля. Мы убеждены в этой позиции", – заявил Асад.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 марта президент Сирии Башар Асад во время своего визита в Москву и встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о поддержке вторжения РФ в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что сирийский диктатор Башар Асад прилетел в Москву 14 марта для встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В последний раз лидеры Сирии и РФ встречались еще в сентябре 2021 года.

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