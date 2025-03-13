Система Трампа действует как искусственный интеллект: экс-министр привел примеры

В США система при президентстве Дональда Трампа действует как искусственный интеллект. То есть – без понимания какой-то системы исторических эмоций и других вещей.

Такое мнение экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал в интервью bihus.info.

Дипломат описал, как действуют трамписты.

"Если вы посмотрите на людей, которых они назначают, у них есть опыт в совершенно других сферах — это Китай, Ближний Восток. И главное даже не в этом. Они не хотят это понимать. Эта система действует несколько как искусственный интеллект. То есть они формулируют для себя проблему, исходные позиции и пытаются их технологически как-то свести или не свести. То есть в этом нет понимания какой-то системы эмоций исторических, каких-то других вещей", – рассказал Климкин.

В качестве примера он привел политику Трампа по Сектору Газа.

"Это примерно, как Трамп говорит: "А давайте выселим всех из Газы и там построим гениальную страну. А всем, кто выселится, мы что-нибудь заплатим. Они будут лучше себя чувствовать. Ну они же получат какие-то деньги. Будут жить в той реальности. Кто захочет остаться – будет в нашей реальности. Мы там сделаем супер-бизнес-центр, супер-курорт". Кто-то говорит: "А мы этого не хотим". А они говорят: "Ну как это вы не хотите? Ну на самом деле жизнь ваша улучшится", – рассказал экс-министр.

Как отметил Климкин, такое понимание состоит в том, что некоторые мировые проблемы можно решать технологически, без понимания всей системы эмоций.

"У нас есть переживания. Как вы думаете, в американской администрации кто-то понимает наши переживания? Мой ответ – нет. Вот американцы сейчас публично называют нашу войну прокси-войной Штатов и России. Это не принимает во внимание всю нашу историю, как мы развивались", – сказал дипломат.

К слову, по мнению Климкина, администрация США очень хочет быстрого начала разговоров с Россией на скорейшего наступления прекращения огня. В то же время, у американцев нет идеального плана, как идти вперед.