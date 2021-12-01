Системы противоракетной и противовоздушной защиты: Кулеба озвучил системы ключевых потребностей Украины в оборонной сфере

Системы противоракетной и противовоздушной защиты: Кулеба озвучил системы ключевых потребностей Украины в оборонной сфере

Продавать, передавать Украине военные технологии и оружие или нет – это исключительно вопрос политики и не вопрос каких-либо юридических ограничений.

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина имеет полное право на получение военных технологий и оружия и озвучил ключевые текущие потребности Украины в оборонной сфере – системы противоракетной и противовоздушной защиты.

Об этом он рассказал журналистам в Риге, где идет встреча глав МИД стран НАТО, — пишет Укринформ.

"По потребностям в оборонной сфере, в первую очередь речь идет, о конкретных вещах, которые укрепляют наши вооруженные силы — начиная от оборудования, военной техники. Потому что армия — это не только "танки-самолеты-пушки". Есть и другие важные вещи: парамедицина (неотложная медпомощь — ред.), системы связи. Наши ключевые потребности сейчас — это системы противоракетной и противовоздушной защиты", — сказал Кулеба.

По его словам, Украина не находится ни под какими санкциями или эмбарго по поставкам оружия.

"Итак, продавать, передавать Украине военные технологии и оружие или нет – это исключительно вопрос политики и не вопрос каких-либо юридических ограничений", — подчеркнул глава МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по приглашению генерального секретаря Йенса Столтенберга примет участие в заседании глав МИД государств-членов НАТО в Риге (30 ноября — 1 декабря).

Также он улетит в Стокгольм на встречу Совета министров ОБСЕ (2-3 декабря).

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае необходимости в Латвию могут быстро отправить более 40 тысяч солдат НАТО.

Напомним, генсек предупредил, что НАТО не будет сражаться за Украину в случае вторжения России. Также в ЕС заявили, что не помогут Украине войсками в случае вторжения России.

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