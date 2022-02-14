"Ситуация абсолютно под контролем, но армия готова": Данилов заявил, что СНБО не видит угрозы нападения России

"Ситуация абсолютно под контролем, но армия готова": Данилов заявил, что СНБО не видит угрозы нападения России

По его словам, военные угрозы со стороны России остаются до тех пор, пока она оккупирует украинскую территорию.

СНБО не видит угрозы нападения России на Украину 16 или 17 февраля.

Об этом заявил журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам закрытого совещания глав фракций, сообщает корреспондент ТСН.

"Ситуация находится абсолютно под контролем. Более того, мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить или 16-го, или 17-го числа. Мы этого не усматриваем, мы этого не видим. Есть ли угроза со стороны Российской Федерации? Вы знаете нашу позицию — она постоянна, до тех пор, пока они посягают на наши территории. Но я хочу вас заверить, что наша армия, наши войска, наш сектор безопасности и обороны готов к любым вызовам, какие у нас на сегодняшний день есть", – отметил он.

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В свою очередь председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также считает, что никакого наступления в Украину со стороны Российской Федерации в ближайшие дни не будет.

"Безусловно, эта встреча проходила в режиме государственной тайны, поэтому ее детали не назовут вам ни я, ни вышедшие коллеги, но все, что происходило, дает основания для сдержанного оптимизма — что никакого наступления в те дни, о которых говорят, не будет. Это составляющая информационной атаки против Украины", — сказал Стефанчук журналистам после совещания у секретаря СНБО Алексея Данилова в понедельник.

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Напомним:

Служба безопасности Украины опубликовала заявление на фоне мощной волны гибридной войны, которая оказывает беспрецедентное влияние на отечественное информационное пространство, и призвала украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

На фоне агрессивных действий со стороны Российской Федерации министр внутренних дел Денис Монастырский заверил, что в МВД не допустят никаких сепаратистских проявлений.

Министр образования и науки Сергей Шкарлетт заявил, что учебные заведения продолжают работу в привычном режиме, образовательный процесс продолжается и никаких решений о его приостановлении нет. Он призвал каждого сохранять спокойствие и трезво анализировать все, что звучит сегодня в информационном пространстве Украины и за ее пределами.

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