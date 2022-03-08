"Ситуация изменилась": Кулеба анонсировал серьезные новости по поводу членства Украины в Евросоюзе

Министр отметил, что неделю назад Украина была до вступления в ЕС "приблизительно так, как от Киева до Луны, а теперь — примерно как из Киева в Винницу".

На этой неделе в Евросоюзе появятся важные новости по поводу заявки Украины на членство в ЕС.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Европейская правда".

По словам министра, некоторые страны не поддерживали ранее вступление Украины в ЕС. Однако после российского вторжения сменили свою позицию. О каких именно государствах идет речь, глава МИД не уточнил.

"Ситуация изменилась. Я пока не буду отвечать, какие конкретно страны занимают сейчас скептическую позицию. Но некоторые из тех стран, которые были негативно настроены, теперь нас реально поддерживают. Некоторые все еще нет. Но ждите, на этой неделе будут серьезные новости, связанные с нашим членством в Европейском Союзе", — сказал Кулеба.

Министр отметил, что неделю назад Украина была до вступления в ЕС "приблизительно так, как от Киева до Луны, а теперь вступление — примерно как из Киева в Винницу".

Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. 7 марта стало известно, что ЕС начал процедуру рассмотрения заявки Украины.

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