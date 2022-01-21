"Ситуация изменилась": Нидерланды готовы предоставить Украине военную помощь

Ранее процесс предоставления военного вооружения заблокировала Германия при поддержке самих Нидерландов.

Правительство Нидерландов готово предоставить оборонное вооружение Украине как при посредничестве НАТО, так и при прямом запросе Киева.

Об этом сообщает AD.

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Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра, выступая в Палате представителей, отметил, что большинство депутатов правительства Нидерландов не исключают поставки вооружения Украине.

"Если будет запрос через НАТО, наш ответ будет положительным", — отметил министр.

Он подчеркнул, что пока такого запроса нет. Ранее процесс заблокировала Германия при поддержке самих Нидерландов.

"Тогда аргументом было то, что это потенциально может иметь эффект эскалации. Но ситуация изменилась. Она меняется почти каждый день", — подчеркнул глава МИД Нидерландов.

В правительстве страны также рассматривают вариант, когда Украина сама напрямую запросит Нидерланды относительно поставки оружия. В таком случае ответ, вероятнее всего, также будет положительным.

В сообщении также говорится, что Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра и премьер-министр Марк Рютте посетят Украину 1-2 февраля.

Напомним, военную помощь Украине вызвались предоставить Испания, что отправит свои военные корабли в Черное море, Чехия, что предоставит Украине артиллерийские снаряды. Кроме того, США в последнее время оказали наибольшую помощь Украине.

К тому же сотни военнослужащих Великобритании могут быть отправлены в соседние с Украиной страны Североатлантического альянса, чтобы действовать как сдерживающий фактор для РФ.

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