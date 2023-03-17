Ситуация на фронте и планы врага: Зеленский провел очередное заседание Ставки

Разведка проинформировала о возможных действиях окупантов в близкой и среднесрочной перспективе.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 17 марта заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором заслушал доклад о ситуации на фронте.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный проинформировал об общей ситуации на фронте. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на их направлениях.

Также читайте Кулеба просит партнеров Украины ускориться с поставками боеприпасов

Отдельно участники заседания остановились на ходе боевых действий в самых сложных точках фронта.

В свою очередь руководители разведки проинформировали о планах и возможных действиях российских оккупантов в близкой и среднесрочной перспективе. Кроме того, участники заседания узнали результаты контрразведывательной работы украинских спецслужб.

Члены ставки рассмотрели и актуальную внешнеполитическую ситуацию в контексте отражения вторжения РФ.

Напомним, по самым свежим оценкам аналитиков американского Института изучения войны, российское наступление на Бахмут достигает кульминации. Об этом свидетельствуют относительно более медленные темпы атак врага на город и окрестности 16 марта в сочетании с относительно меньшим количеством заявлений России о продвижении в этом районе.

По оценкам британской разведки, российские войска истощили свой боевой потенциал и уже не способны даже на локальное наступление. Враг сейчас демонстрирует одни из самых низких показателей локальных наступательных действий с января 2023 года.

Читайте также: