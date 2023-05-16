Ситуация на фронте и поставки оружия: Зеленский собрал Ставку после возвращения в Украину

В частности, на заседании говорилось о распределении вооружения и боеприпасов по боевым частям и резервам.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 16 мая заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором заслушал информацию о ситуации на фронте.

Об этом глава государства написал в Сети.

Зеленский сообщил, что на заседании Ставки заслушал руководителей Объединенных стратегических группировок войск о ходе боевых действий на их участках фронта.

"Рассмотрели общую оперативную обстановку и данные разведок. Скорректировали график поставок вооружения и боеприпасов. Их распределение по боевым частям и резервам", – говорится в заявлении президента.

Он добавил, что на заседании также говорилось о результатах проверки боеготовности новых бригад.

Напомним, в течение нескольких предыдущих дней Зеленский совершил ряд визитов в страны Европы. Так, президент побывал в Италии, Германии, Франции и Великобритании, где встретился с тамошними лидерами. В рамках каждого визита Зеленского он сам и страны-партнеры сообщали о той или иной военной помощи для Украины.

Отметим, что время визита в Германию Зеленский сообщил о недостаточности оружия для начала контрнаступления. Глава государства отмечал, что для доукомплектования войск ему еще предстоит совершить несколько зарубежных визитов.

Читайте также: