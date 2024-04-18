Ситуация на фронте и результаты атаки в Крыму: Зеленский заслушал отчет о ситуации в сфере безопасности

Глава государства сообщил, что уже в апреле украинская промышленность впервые выдает 10 САУ "Богдана".

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал 18 апреля ежедневный отчет о ситуации с безопасностью в стране. В частности, ему доложили о ситуации на поле боя и результатах удара по российским объектам в оккупированном Крыму.

Об этом глава государства сообщил в Сети.

Президент уточнил, что заслушал доклад о поступлении техники и боеприпасов. Речь шла об их распределении по боевым бригадам и комплектовании резервных бригад.

Зеленский отметил, что постоянно растет доля собственного военного производства. Государство заключает с украинскими предприятиями серьезные, длительные контракты, дающие прогнозируемость, возможность набирать людей и привлекать инвестиции.

Глава государства сообщил, что уже в апреле украинская промышленность впервые выдает 10 САУ "Богдана", в мае и дальше – еще больше.

"Был доклад Главкома Сырского относительно текущей ситуации на поле боя и результатов удара по российским объектам в Крыму. Еще ждем окончательных данных, но уже понятно, что оккупанты понесли болезненные потери. Также, по докладам разведок, после наших действий в Черном море Россия перемещает корабли, в том числе носители "Калибров", на Каспий", – говорится в сообщении президента.

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Зеленский сообщил и о важном обсуждении методов борьбы с российским пропагандистским телевизионным сигналом в приграничных регионах. Он отметил, что это сложная техническая задача, но есть собственные разработки, которые могут с ней справиться.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет о ситуации в сфере безопасности / Фото: Владимир Зеленский

Напомним, в ГУР сообщили, какие цели врага были уничтожены на военном аэродроме в Джанкое (Крым) в результате успешной операции ВСУ 17 апреля.

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