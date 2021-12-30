Ситуация на границах и внутренняя безопасность: СНБО за закрытыми дверями заслушал доклады руководителей СБУ, МВД и ГУР

Ситуация на границах и внутренняя безопасность: СНБО за закрытыми дверями заслушал доклады руководителей СБУ, МВД и ГУР

Также СНБО заслушал доклад о реакции международных партнеров в случае обострения ситуации на украинских границах.

СНБО в четверг, 30 декабря, рассматривал вопросы, касающиеся внутренней и внешней безопасности Украины. В ходе заседания заслушали доклады глав СБУ, МВД и Главного управления разведки Министерства обороны.

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Об этом на брифинге сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Первый вопрос был относительно первоочередных мер от внутренних и внешних угроз. Вы все знаете, что происходит у наших границ. Мы заслушали доклад начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, генерала Александра Литвиненко. Мы обсудили механизм защиты наших границ, докладывал министр оборони Алексей Резников. Вы знаете, что впервые за 30 лет принят план обороны, более развернутый, чем был военный. Мы также заслушали командующего вооруженными силами Валерия Залужного относительно готовности ВСУ выполнять те задачи, которые стоят перед нашими военными", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что на заседании также заслушали заместителя министра иностранных дел Николая Точицкого по поводу реакции международных партнеров в случае обострения ситуации на украинских границах.

"Также по вопросам дестабилизации ситуации в Украине мы заслушали главу СБУ Ивана Баканова и руководителя МВД Дениса Монастырского. Доклад имел директор Национального института стратегических исследований Богомолов Александр по противодействию внешним угрозам", — пояснил Данилов.

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