Ситуация на польско-украинской границе становится опасно критичной — Тарас Батенко

Дальнейшая блокировка движения товаров на украинско-польской границе приведет к ухудшению социально-экономической ситуации в Украине и ее военных возможностей.

Блокировка польскими перевозчиками границы с Украиной представляет серьезную угрозу обеспечению Украины необходимой продукцией и блокирует один из главных путей нашего экспорта.

Об этом сообщил народный депутат Украины Тарас Батенко, инициировавший обращение от Верховной Рады Украины к новоизбранному польскому Сейма.

В этом обращении украинские парламентарии призвали польских коллег повлиять на действующее Правительство Польши в решении проблемы блокировки польско-украинской границы.

"Дальнейшая блокировка движения товаров на украинско-польской границе неизбежно приведет к ухудшению как социально-экономической ситуации в Украине, так и ее военных возможностей. Мы напоминаем нашим друзьям в Польше, что сухопутный коридор в Европу сегодня едва ли не единственный способ торговли и обеспечения Украины необходимой продукцией", – заявил Тарас Батенко.

Он добавил, что сегодня на заблокированной границе умер второй водитель из Украины, а эта ситуация серьезно угрожает дальнейшим добрососедским отношениям между поляками и украинцами.

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