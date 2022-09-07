Ситуация на ЗАЭС: РФ пыталась оказать давление на гендиректора МАГАТЭ

Россия пыталась оказать давление на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, когда его команда готовила отчет по ситуации на Запорожской АЭС.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности, пишет Укринформ. .

«Русский посланник ноет, что ему не хватило времени должным образом изучить опубликованный отчет МАГАТЭ, будто это не сама Россия так срочно созвала эту встречу (Совбез ООН – ред.)», — отметил Кислица.

По его мнению, «единственное, что объясняет эту российскую суету, – это попытка оказывать давление на генерального директора МАГАТЭ Гросси и его команду, когда они еще готовили отчет».

Когда этот план провалился и документ был опубликован еще до заседания СБ, «российский посланник отчаянно пытался манипулировать отчетом, который, как он сам признался, ему не хватило времени изучить», объяснил Кислица.

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«В следующий раз наберитесь терпения, не суетитесь, если только речь не идет о выводе российской армии из Украины», — сказал украинский дипломат.

Ранее Владимир Зеленский назвал главное, чего мир ждет от МАГАТЭ по поводу Запорожской АЭС.

4 марта российские войска захватили Энергодар Запорожской области — город, в котором расположена АЭС, саму станцию обстреляли.

21 июля стало известно, что российские оккупанты разместили военную технику, взрывчатку и оружие уже в машинном зале энергоблока АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция полностью вышла из-под контроля агентства, принципы ядерной безопасности на станции нарушены.

Военные РФ по-прежнему остаются на ЗАЭС с оружием и боеприпасами.

Четверо представителей МАГАТЭ покинули ЗАЭС, двое остались на постоянной основе.

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