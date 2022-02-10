"Ситуация не такая ужасная, но серьезная": МИД Турции об угрозе вторжения РФ в Украину

"Ситуация не такая ужасная, но серьезная": МИД Турции об угрозе вторжения РФ в Украину

По словам Чавушоглу, на данном этапе важны шаги по снижению уровня эскалации, формированию атмосферы доверия.

Ситуация с угрозой вторжения России в Украину серьезная, но не такая ужасная, как ее пытаются подать.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.

"Ситуация не такая ужасная, как ее пытаются подать на Западе, но и серьезная", — сказал он.

По словам Чавушоглу, на данном этапе важны шаги по снижению уровня эскалации, формированию атмосферы доверия.

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Министр заявил, что Турция как страна, у которой хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, выступает против нового витка противостояния в регионе, где и так много конфликтов.

"Мы делаем шаги по деэскалации ситуации. Контакты со сторонами продолжаются. О части этих контактов общественность информируется. Имеют место усилия по дипломатическим каналам", — сказал он.

Напомним:

В Госдепе заявили, что США и Турция скоординировали действия на фоне российской угрозы. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу вопрос взаимодействия в ответ на военную эскалацию со стороны России.

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