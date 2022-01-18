"Ситуация очень опасна": в США рассказали, когда Россия может напасть на Украину

В случае новой агрессии против Росси применят санкции.
Россия в любой момент может напасть на Украину. Из-за действий страны-агрессора ситуация на украинских границах очень опасна.
Об этом во вторник, 18 января, во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Сейчас мы находимся на этапе, когда Россия в любой момент может начать атаку на Украину", — сказала Псаки, подчеркнув, что ситуация "очень опасна".
Псаки добавила, что если Россия решится на новую агрессию против Украины, то к ней применят серьезные экономические санкции.
"Президент Путин создал этот кризис, собрав сто тысяч российских войск вдоль границ Украины. Это включает также перемещение российских войск в Беларусь для совместных учений и проведение дополнительных учений на восточной границе Украины", — подчеркнула Псаки.
Напомним:
- 19 января в Киев прилетит государственный секретарь США Энтони Блинкен. В ходе официального визита он встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Ключевой темой, по информации американского ведомства, является угроза вторжения России в Украину. После этого Блинкен посетит Германию, где проведет переговоры с министром иностранных дел Анналеной Бербок, чтобы обсудить совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины.
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Соединенные Штаты не будут отправлять в Украину дополнительные военные силы, кроме находящихся здесь на данный момент инструкторов.
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