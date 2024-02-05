"Ситуация очень серьезная": в Польше допустили нападение России

Министр обороны Польши не исключил худший сценарий, когда Украина проиграет войну, а Россия устроит агрессию против стран НАТО.
Из-за войны в Украине и не только ситуация в мире сейчас напряженная. Не исключено, что в случае поражения Украины Россия нападет на НАТО, в частности Польшу.
Об этом министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал в интервью польскому изданию Super Express.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что нельзя привыкать к войне в Украине.
"Нельзя привыкать к войне, нельзя забывать о ней. Ситуация действительно очень серьезная, и все больше стран это чувствуют", – сказал министр.
Агрессия России против НАТО
Он ответил на вопрос, предполагает ли худший сценарий, когда Украина проиграет войну, а Россия запланирует агрессию против стран НАТО, Польши.
"Я предполагаю любой сценарий и воспринимаю самые плохие серьезнее всего. Это роль министра обороны в ситуации, в которой мы сегодня оказались. Это не слова, выброшенные на ветер", — отметил Косиняк-Камиш.
"Ситуация в мире очень серьезная. Это не только Украина, это также районы Красного моря и Тихого океана. Нужно быть готовым к каждому сценарию, поэтому мы проводим аудит, делаем выводы, заполняем пробелы, например по оружию", – сообщил польский министр обороны.
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Реакция России на заявление Косиняка-Камыша
На его заявление отреагировал спикер президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что европейским политикам "сейчас нужно как-то накачивать свое общественное мнение, искусственно возбуждать, придумывая внешнего врага".
Напомним, в январе глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что когда президент РФ Владимир Путин угрожает другим странам, как он угрожал Украине перед вторжением, то "ему следует верить" и следует готовиться.
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