Ситуация по передаче танков Украине и политическое обострение между Турцией и Швецией: главные новости ночи 24 января 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 24 января 2023:
- Никакой поддержки: Эрдоган отказал Швеции в помощи вступить в НАТО. Читать дальше –>
- США утверждают, что Финляндия и Швеция готовы к членству в НАТО. Читать дальше –>
- Есть ряд стран, которые готовы призвать Германию передать Украине танки Leopard – МИД Эстонии. Читать дальше –>
- Немецкий концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков Leopard, но есть нюансы. Читать дальше –>
- Кулеба убежден, что вопрос предоставления Украине самолетов поднялся с мертвой точки. Читать дальше –>
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