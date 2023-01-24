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Ситуация по передаче танков Украине и политическое обострение между Турцией и Швецией: главные новости ночи 24 января 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
15к
Время на прочтение
1 мин
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Ситуация по передаче танков Украине и политическое обострение между Турцией и Швецией: главные новости ночи 24 января 2023 года

Фото: commons.wikimedia.org

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 24 января 2023:

  • Никакой поддержки: Эрдоган отказал Швеции в помощи вступить в НАТО. Читать дальше –>
  • США утверждают, что Финляндия и Швеция готовы к членству в НАТО. Читать дальше –>
  • Есть ряд стран, которые готовы призвать Германию передать Украине танки Leopard – МИД Эстонии. Читать дальше –>
  • Немецкий концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков Leopard, но есть нюансы. Читать дальше –>
  • Кулеба убежден, что вопрос предоставления Украине самолетов поднялся с мертвой точки. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
15к
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