"Ситуация приближается к пункту, которог все опасаются" — Дуда об эскалации конфликта на Донбассе

"Ситуация приближается к пункту, которог все опасаются" — Дуда об эскалации конфликта на Донбассе

С Россией все время ведется диалог, но возможности его ведения в значительной степени исчерпываются.

Ситуация вокруг Украины и российская эскалация конфликта очень серьезна, потому что исчерпываются возможности решать проблему путем диалога. У НАТО и ЕС есть общий взгляд на ситуацию: все поддерживают Украину, а Россия в случае агрессии почувствует очень болезненные санкции.

На этом в видеообращении заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет Укринформ.

“Ситуация серьезная, все прекрасно осознают, что напряжение огромно, мы наблюдаем обстрелы на линии столкновения, видим массированную российскую пропаганду. Ситуация приближается к пункту, которого все опасаются, и который можно считать критическим”, — добавил Дуда.

В этой ситуации НАТО абсолютно едино, между странами Альянса нет никаких разногласий, а лидерство США бесспорно. С Россией все время ведется диалог, но возможности его ведения в значительной степени исчерпываются.

Президент РП подчеркнул, что Украина ведет себя спокойно, избегает провокаций.

“Все подчеркивали, что власть в Киеве вести себя очень ответственно в этой сложной ситуации. Россияне сгруппировали у границ Украины и в Беларуси огромную военную силу, невиданную от Второй мировой войны”, — подчеркнул Дуда.

Он подчеркнул, что Запад объединен и настроен решительно.

“Ответ (России – ред.) должен быть твердым и будет таковым. Если произойдет акт агрессии, то ответ будет очень однозначным и очень болезненным, в первую очередь с социально-экономической точки зрения”, — подчеркнул польский лидер.

«Мы все отдаем себе отчет, что Олимпиада еще продолжается, но она завершится в воскресенье. Что будет дальше? Мы все готовы», – подчеркнул Дуда.

По его словам, сейчас главное не дать себя спровоцировать, сохранять спокойствие и одновременно быть вместе с Украиной, поддерживать демократию, ведь именно она находится под угрозой.

“Во время разговора все подчеркнули, что нельзя соглашаться на изменения границ после Второй мировой войны. Мы не можем позволить, чтобы грубо атаковалась демократическая страна, какова Украина, и это важнейший вывод этого разговора”,- констатировал Дуда.

Он добавил, что агрессор должен понять: если произойдет дальнейшая агрессия, то ответ будет болезненным.

В связи со сложной международной ситуацией Дуда отложил международный визит 24-25 февраля в Сенегал.

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