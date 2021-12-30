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Ситуация с Саакашвили и советы по празднованию Нового года: пять новостей, которые вы могли проспать

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Ситуация с Саакашвили и советы по празднованию Нового года: пять новостей, которые вы могли проспать

Наши предки в этот день следили за нашими предками. / Pexels

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Депутат Верховной рады Украины и любимая экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика вывезли в тюрьму в городе Руставе. Читать дальше –>
  • Адвокат политика Ника Гварамия подтвердил эту информацию. "Я должен встретиться с Михеилом Саакашвили и убедиться, что он жив", — заметил Гварамия. Читать дальше –>
  • Американские безумные скидки и немецкие чеки с подарками: как празднуют Новый год в других государствах Читать далее –>
  • Как не переесть в новогоднюю ночь и чем заменить традиционные вредные блюда Читать далее –>
  • Блестящие платья и яркий макияж с акцентом на губы: какие тренды будут актуальны в следующем году Читать далее –>

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