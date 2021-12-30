Ситуация с Саакашвили и советы по празднованию Нового года: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Депутат Верховной рады Украины и любимая экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика вывезли в тюрьму в городе Руставе. Читать дальше –>
- Адвокат политика Ника Гварамия подтвердил эту информацию. "Я должен встретиться с Михеилом Саакашвили и убедиться, что он жив", — заметил Гварамия. Читать дальше –>
- Американские безумные скидки и немецкие чеки с подарками: как празднуют Новый год в других государствах Читать далее –>
- Как не переесть в новогоднюю ночь и чем заменить традиционные вредные блюда Читать далее –>
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