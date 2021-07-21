Ситуация с "Северным потоком-2" полностью прояснится после визита Зеленского в США — ОП

У Зеленского настаивают, что несмотря на информацию СМИ, "не могут двое за спинами всех ответить на все вопросы, касающиеся всех".

В Офисе президента считают, что полностью прояснить ситуацию вокруг российского газопровода "Северный поток-2" можно только, когда Владимир Зеленский посетит США и встретится с Джо Байденом.

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, в комментарии "Радио Свобода", комментируя информацию о том, что США якобы призвали Украину не критиковать строительство "Северного потока-2".

По словам Подоляка, продолжается работа по пресечению реализации "Северного потока-2", в том виде, как "рассчитывают в руководстве России".

"Эта история вообще не только об Украине, но и про Польшу, Литву, Словакию и Европу в целом. И не только о политике и дипломатии, но и о юриспруденции. И не только мы этим занимаемся — Россия вкладывается со своей стороны кулуарно в то, чтобы достичь своих целей ", — отметил он.

Советник председателя ОП добавил, что ситуация еще в развитии, ведь "не могут двое за спинами всех ответить на все вопросы, касающиеся всех". Прояснить эту ситуацию вполне можно только во время визита Зеленского в Вашингтон, который состоится в ближайшее время, констатировал он.

Напомним:

Американское издание Politico подтвердило то, о чем неофициально уже несколько недель говорят украинские политики и дипломаты. Администрация Байдена призывает Киев воздержаться от публичной критики крупной сделки между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2" , так как это может нанести вред отношениям между Вашингтоном и Киевом. Более того, издание пишет, что администрация Байдена призвала украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии по российскому газопроводу.

, так как это может нанести вред отношениям между Вашингтоном и Киевом. Более того, издание пишет, что администрация Байдена призвала украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии по российскому газопроводу. Уже в среду, 21 июля, США и Германия могут официально объявить подробности их крупной сделки по "Северному потоку-2". Как пишет The Wall Street Journal, Вашингтон откажется от санкций в отношении российского газопровода в обмен на немецкие инвестиции в энергетический сектор Украины и дипломатическую помощь Киеву (очевидно в урегулировании войны на Донбассе).

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