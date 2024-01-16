Ситуация с войной в Украине влияет на безопасность в Азии: Столтенберг объяснил связь

В НАТО считают, что Китай может использовать силу, увидев успехи Путина в войне в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что от развития ситуации в войне между Украиной и РФ во многом зависит безопасность в Азии.

Об этом он сказал 16 января в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.

"Трансатлантический регион встает перед глобальными угрозами. Безопасность больше не является региональным вопросом, он глобальный. Так что происходящее в Азии имеет значение для Европы, и наоборот. Япония и Южная Корея, которые являются близкими партнерами НАТО, обеспокоены происходящим в Украине. Они знают, что чем больше успеха Путин будет иметь в Украине, тем больше вероятность того, что Пекин использует силу. Мир сегодня взаимосвязан, поэтому мы должны иметь глобальные подходы", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что Альянс, в то же время, не считает Китай своим противником. Но союзники обязаны учесть значимые инвестиции Китая в развитие военных возможностей, включая ядерное оружие.

Беспокойство вызывает и поведение Китая в Южно-Китайском море, а также нарушение этой страной норм и принципов, которые являются ключевыми для НАТО, в частности, верховенства прав и свобод высказываний, как это происходило в Гонконге.

"Все это имеет значение для НАТО. Мы также должны понимать, что это не НАТО двигается в Азию, это Китай подходит ближе к нам. Мы видели это в Африке, мы видели это в Арктике, мы видели их попытки контролировать критическую инфраструктуру. Не так давно мы обсуждали развитие 5G коммуникаций – это не только коммерческий вопрос, это вопрос нашей безопасности. Поэтому НАТО должно реагировать на происходящее в Азии", — добавил генеральный секретарь НАТО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Давосе заявил, что война должна закончиться справедливым и стабильным миром, а каждое уменьшение давления на агрессора прибавляет годы к войне. Он подчеркнул, что "Путин – хищник, не удовлетворяющийся замороженными продуктами".

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