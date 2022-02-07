"Ситуация слишком сложная": в Кремле сомневаются в "решающих прорывах" после одной встречи Макрона и Путина

"Ситуация слишком сложная": в Кремле сомневаются в "решающих прорывах" после одной встречи Макрона и Путина

На переговорах между Путиным и Макроном будет доминировать вопрос украинской безопасности, сказал Песков.

Россия не ожидает решительного прорыва от переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном, которые встретятся 7 февраля. Но Москва ожидает, что лидер Франции предложит пути ослабления напряженности в Европе.

Об этом заявил на брифинге спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет Reuters.

По словам спикера Путина, на переговорах между президентами Франции и России должен доминировать вопрос украинской безопасности. В Кремле ожидают, что Макрон будет добиваться от Путина обязательств по снижению напряженности.

"Ситуация слишком сложная, чтобы ожидать решающих прорывов в течение одной встречи", – сказал Песков.

Но он добавил, что Россия знает об определенных идеях по снижению напряженности, о которых Макрон говорил ранее и планирует поделиться с Путиным. В то же время, Песков снова упомянул так называемые российские "гарантии безопасности", о которых " за последние дни Москва не слышала ничего нового". По его словам, "западные собеседники предпочитают не вспоминать эту тему".

Напомним, что 7 февраля Макрон совершит официальный визит в Россию, а уже на следующий день, 8 февраля, президент Франции прибудет в Украину.

Читайте также: