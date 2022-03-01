"Ситуация сложная, но Украина смелая": Зеленский и Дуда обсудили российскую агрессию

"Ситуация сложная, но Украина смелая": Зеленский и Дуда обсудили российскую агрессию

Российские ракеты, запрещенные международным сообществом, падают на жилые кварталы Киева, Харькова и других городов.

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский провели разговор, в котором обсудили войну в Украине.

Об этом сообщается в сервисе микроблогов Twitter.

I’ve just talked with President @ZelenskyyUa about the war in Ukraine. Russian rockets and missiles, including the internationally banned cluster bombs, are dropping on residential quarters of Kiev, Kharkiv and other cities. The situation is difficult but Ukraine is brave! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 28, 2022

"Я только что поговорил с президентом Зеленским о войне в Украине. Российские ракеты и бомбы, в том числе кассетные бомбы, запрещенные международным сообществом, падают на жилые кварталы Киева, Харькова и других городов. Ситуация сложная, но Украина смелая", - написал Дуда в сообщении.