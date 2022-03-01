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"Ситуация сложная, но Украина смелая": Зеленский и Дуда обсудили российскую агрессию

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"Ситуация сложная, но Украина смелая": Зеленский и Дуда обсудили российскую агрессию

Офис Президента Украины

Российские ракеты, запрещенные международным сообществом, падают на жилые кварталы Киева, Харькова и других городов.

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский провели разговор, в котором обсудили войну в Украине.

Об этом сообщается в сервисе микроблогов Twitter. 

"Я только что поговорил с президентом Зеленским о войне в Украине. Российские ракеты и бомбы, в том числе кассетные бомбы, запрещенные международным сообществом, падают на жилые кварталы Киева, Харькова и других городов. Ситуация сложная, но Украина смелая", - написал Дуда в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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