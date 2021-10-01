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Ситуация в Афганистане и предотвращения шатдауна в США: пять новостей, которые вы могли проспать

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Ситуация в Афганистане и предотвращения шатдауна в США: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать

  • Сенаторы США утвердили временный бюджет США на 2022 финансовый год, чтобы не допустить ситуации шатдауна, то есть — прекращение финансирования государственных учреждений с 1 октября. Читать дальше ->
  • Президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства до 3 декабря. Читать дальше ->
  • Десятки жительниц Кабула вышли акцию протеста против различных ограничительных мер по афганских женщин, которые вводятся радикальным движением "Талибан", который захватил власть в стране  Читать дальше ->
  • Медицина Афганистана находится на грани коллапса. Читать дальше ->
  • США передадут Украине шесть патрульных катеров на сумму около 85 млн долларов. Читать дальше ->
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