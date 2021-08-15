Ситуация в Афганистане и ужасное наводнение в Турции. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Представители движения "Талибан" сейчас контролируют около 90% территории Афганистана. Об этом сообщила иранская телерадиовещательная корпорация IRIB. Читать дальше ->
- Президент США Джо Байден заявил, что движение "Талибан" получит военный ответ, если подвергнет опасности американцев в Афганистане. Об этом сообщает Белый дом. Читать дальше ->
- Соединенные Штаты Америки развернут в Афганистане 5000 военных для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов из страны. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, — сообщает Белый дом. Читать дальше ->
- Число погибших в результате вызванных проливными дождями наводнения в провинциях Стамбул, Синоп и Айдын на черноморском побережье Турции увеличилось до 57, еще 76 человек пропали без вести.Читать дальше ->
- По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва танкера на северо-западе Ливана. Об этом сообщает ливанский Красный Крест в сервисе микроблогов Twitter. Читать дальше ->