Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля - генсек ООН

Минимум 241 тыс. человек пришлось покинуть свои дома из-за боев в Афганистане.

Ситуация в Афганистане становится неуправляемой.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, - пишет "Интерфакс".

"Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Только за последний месяц более 1 тыс. человек были убиты или ранены в результате неизбирательных атак против мирного населения, особенно в провинциях Гильменд, Кандагар и Герат", - заметил он.

Минимум не менее 241 тыс. человек пришлось покинуть свои дома из-за боев, а ключевая инфраструктура уничтожается. Генсек ООН также указал, что в стране переполнены больницы, начинает ощущаться нехватка еды и медикаментов, уничтожаются мосты, дороги, школы и больницы.

По мнению Антониу Гутерриша, захват власти военным путем в Афганистане приведет лишь к продолжению гражданской войны или международной изоляции страны. При этом он призвал движение "Талибан" немедленно прекратить наступление, а стороны конфликта урегулировать ситуацию путем переговоров.

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Гутерриш резюмировал, что только достигнутые самими афганцами договоренности приведут к устойчивому миру в стране. "ООН готова содействовать такому урегулированию, продвигать права всех афганцев и обеспечивать необходимую гуманитарную помощь все большему числу нуждающихся в ней гражданских лиц", — добавил он.

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

Тысячи афганских солдат бежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.

Ранее Россия заявила, что усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане.

Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление.

192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление. Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.

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