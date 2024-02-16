Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ситуация в Авдеевке и каникулы Палаты представителей США без поддержки Украины: главные новости ночи 16 февраля 2024 года

Ситуация в Авдеевке и каникулы Палаты представителей США без поддержки Украины: главные новости ночи 16 февраля 2024 года

Палата представителей ушла на каникулы / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Раде обещают "подсластить" мобилизацию — нардеп Читать далее –>
  • Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая: осуществляется маневр войсками — Тарнавский Читать далее –>
  • Оказание помощи для защиты, а не приглашения в Альянс — в Госдепе США прокомментировали возможное вступление Украины в НАТО Читать далее –>
  • Неспособность поддержать Украину в критический момент никогда не будет забыта — Байден о каникулах Палаты представителей Читать далее –>
  • Украина уже давно демонстрирует эффективность на поле боя: в Пентагоне заверили, что и дальше будут поддерживать ВСУ Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация