Ситуация в Авдеевке и каникулы Палаты представителей США без поддержки Украины: главные новости ночи 16 февраля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Раде обещают "подсластить" мобилизацию — нардеп Читать далее –>
- Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая: осуществляется маневр войсками — Тарнавский Читать далее –>
- Оказание помощи для защиты, а не приглашения в Альянс — в Госдепе США прокомментировали возможное вступление Украины в НАТО Читать далее –>
- Неспособность поддержать Украину в критический момент никогда не будет забыта — Байден о каникулах Палаты представителей Читать далее –>
- Украина уже давно демонстрирует эффективность на поле боя: в Пентагоне заверили, что и дальше будут поддерживать ВСУ Читать далее –>
Читайте также: